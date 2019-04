Rkp:n kynnyskysymyksiä ovat Suomen avoimuus ja kaksikielisyys – Vaasan sairaalan laaja päivystys mainitaan myös

"Rkp toivoo vähäpäästöisten autojen määrän kasvavan." Ok, mutta miten!? Lasketaanko vähäpäästöisten autojen hintaa, jolloin olisi vähän helpompi hankkia sellainen? Vai nostetaanko enemmän päästöisten autojen maksuja, jolloin ihmiset voisivat yrittää päästä niistä eroon? Ja mikä on vähäpäästöinen ja mikä ei ole?

"Hiilivoimasta puolue haluaa luopua." Mitä sen tilalle!? Miten energiaa tuotetaan enemmän, jos hiilivoimasta luovutaan kokonaan? Uusi ydinvoimalako? Sähkön kulutus jatkaa kasvuaan, joten jotakin on tehtävä?