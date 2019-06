Rkp:n kaltaista liberaalipuoluetta ei Suomesta löydy, perustelee tuore ryhmänjohtaja Adlercreutz kasvumahdollisuuksia

Taas tosi nolo väite, jonka jokainen ymmärtää vääräksi.

Pieni puolue ei voi Suomessa pakottaa yhtään mitään. Niin kauan kuin tätä aluetta on kutsuttu Suomeksi, on täällä puhuttu myös ruotsia. Historiallinen fakta on, että Suomessa on kaksi kansalliskieltä, ja suomalaisten enemmistö on tämän sisäistänyt ja hyväksynyt.

Euroopassa on useita maita jossa puhutaan useampaa kuin yhtä kieltä. Sveitsissä on peräti neljä virallista kieltä. Kotimaisten kielten opiskelupakko ei sekään ole mitenkään harvinaista.

Väite "pakottamisesta" on siksikin outo, että Suomessa on oppivelvollisuus, joka on siis todellakin pakollinen kaikille suomalaisille. Ei edes persut voi tätä pakkoa välttää... :)