RKP:n Henriksson tyrmää epäilyt: "Emme ole ostettavissa hallituksen sote-uudistuksen taakse"

Oppositiosta eduskuntavaaleihin käyvä rkp tavoittelee kahta lisäpaikkaa. Ainoa hallituskysymys on Suomen pysyminen kaksikielisenä.

Helsinki

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo tiukasti, ettei puolue tule eduskunnassa tukemaan hallituksen ajamaa sote-uudistusta.

– Emme tue hallitusta eikä minkäänlaisia yhteydenottoja ole ollut, Henriksson sanoi puolueensa eduskuntavaaliohjelman julkistamistilaisuudessa.

Hän tarkensi, ettei rkp:n tukea hallituksen maakunta- ja sote-uudistukselle ole myöskään ostettavissa esimerkiksi päivystysasetuksen muutoksella, jossa Vaasan keskussairaala saisi ympärivuorokautisen erikoissairaanhoidon päivystyksen.

– Se on asia, joka täytyy korjata. Jos rkp on mukana neuvottelemassa hallitusohjelmasta, tämä asia on varmasti pöydällä, Henriksson sanoi.

Hän ei kuitenkaan lähtenyt asettamaan muuta kynnyskysymystä rkp:n osallistumiselle seuraavaan hallitukseen kuin sen, että Suomi pysyy kaksikielisenä maana.

Henrikssonin mukaan rkp tavoittelee eduskuntavaaleissa nykyisten paikkojen säilyttämistä ja kahta lisäpaikkaa, joista toinen tulisi Vaasan vaalipiiristä ja toinen Helsingistä.

– Tavoitteena on paras eduskuntavaalitulos ikinä äänissä laskettuna, Henriksson sanoi.

Puolueen laskelmien mukaan se tarkoittaisi 153 000 ääntä ja noin 5,2 prosentin ääniosuutta.

Ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä on nyt 10 kansanedustaa, joista yksi edustaa Ahvenanmaata.

Oppositioasemasta yhtenäisyyttä

Puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan se, että rkp käy eduskuntavaaleihin oppositiosta, näkyy nyt kenttäväen suurena yhtenäisyytenä.

– Nyt on todettu, että sillä on merkitystä, olemmeko me hallituksessa vai emme.

– Lista on pitkä, mitä asioita on tehty väärin tällä hallituskaudella. Ruotsin kielen asema on heikentynyt, ja käräjäoikeus lähti Raaseporista ja Porvoosta. Maahanmuuttokysymyksissä meillä on eri näkemys kuin hallituksella, eikä myöskään perhevapaauudistusta ole saatu eteenpäin, Guseff sanoi.

Populismille sanotaan ei

Rkp:n eduskuntavaaliohjelman nimi on Yhdessä enemmän. Puheenjohtaja Henrikssonin mukaan rkp haluaa luoda Suomen, jossa inhimillisyys ja tulevaisuudenusko ovat läsnä arjessa.

– Sanomme ei populismille ja kasvussa olevalle nationalismille. Maailmanlaajuiset haasteet kuten ilmasto- ja pakolaiskysymys edellyttävät sitä, että teemme yhdessä enemmän. Tavoitteenamme on, että Suomi on hiilineutraali valtio vuonna 2035.

Rkp:n mukaan eduskuntavaalit ovat koulutusvaalit.

– Harkitsemattomien leikkausten sijaan haluamme harkittuja pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, Henriksson sanoi.

Rkp:n tavoitteena on saada kaikille kolme vuotta täyttäneille oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivittäin. Perhevapaat puolue uudistaisi 6+6+6–mallilla, jossa on yksi kuuden kuukauden vapaa äidille, yksi isälle ja yksi jakso vanhempien vapaasti jaettavissa.

Yksinhuoltajien tilannetta puolue parantaisi poistamalla toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän välisen kytköksen.

Rkp vaatii lisää lääkäreitä terveyskeskuksiin, hoitotakuun parantamista ja mielenterveyden nostamista kansalliseksi kärkihankkeeksi. Sosiaaliturvaa puolue uudistaisi siten, että lääke-, sairaanhoito- ja matkakuluille tulisi yhteinen maksukatto. Kaikille omaishoitajille pitäisi taata yhtäläiset edut siirtämällä omaishoidon tuki Kelan maksettavaksi.

Monien muiden puolueiden tapaan rkp haluaa tavoitteeksi 75 prosentin työllisyysasteen. Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan puolue poistaisi.