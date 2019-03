Rkp:n Henriksson menetti nuorena vanhempansa – nyt hän esittelee videolla tärkeimmän paikkansa maan päällä

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toi Lännen Median pyynnöstä haastatteluun mukanaan itselleen tärkeän esineen. Se on kauniisti kehystetty maisemakuva Mässkärin saaresta Pietarsaaren saaristosta.

– Tämä näköala, joka kuvassa avautuu, on sama, jota vanhempani ovat katselleet tästä paikasta jo 1950-luvulla. Se on rauhoittava tekijä. Aina kun on kiireitä, menoja sinne ja tänne, niin otan kuvan esiin. Siitä tulee mielihyvä.