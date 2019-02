Pääseeköhän ulkoparlamentaariset voimat vaikuttamaan liikaa? Nyt kyllä tuntuu siltä. Mikään ei tahdo mennä eteenpäin.

Me on valittu 200 kansanedustajaa ja presidentti vapaissa vaaleissa. Näitä nyt huseeraavia "asiantuntijoita" emme ole valinneet. Eduskunta on ylin päättävä elin - eivät nämä "asiantuntijat".