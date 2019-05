Rinteen mukaan näyttää siltä, että talousasiat ratkeavat – hallitusneuvotteluissa väännetään sunnuntaina muun muassa rahasta

Hallitusneuvottelut Säätytalossa ovat jatkuneet viikonloppuna. Puolueiden puheenjohtajat kokoontuvat sunnuntaina iltapäivällä neuvotteluihin.

Neuvotteluissa väännetään nyt muun muassa talousasioista.

– Meillä on ollut talouskysymyksiä taloustyöryhmässä ratkottavana tämän viikonlopun aikana ja sen perusteella, mitä minä olen tietoja saanut, näyttää siltä, että asiat ratkeavat ja eteenpäin kulkevat, neuvotteluja vetävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi sunnuntaina.

Rinne tapasi iltapäivällä lyhyesti mediaväkeä.

– Sen, mitä olen viikonloppuna täältä neuvotteluista kuullut, olen havainnut, että hyvä henki jatkuu ja asiat kulkevat eteenpäin, demarijohtaja totesi.

Hän ei suostunut arvioimaan tiedotusvälineille, ovatko neuvottelut nyt vaikeassa vaiheessa vai ei.

– Jos antaisitte meidän rauhassa neuvotella ja katsoa, ovatko nämä vaikeita asioita vai eivät. Kuten sanottua: olen tottunut neuvottelemaan ja tottunut siihen, että asiat pitää ratkaista.

Rinteen mukaan hallitusohjelman on mahdollista olla valmiina perjantaihin mennessä. Hallitus ei silloin vielä ole kasassa.



– Sitten, kun ohjelma on valmis, tulee kahden päivän seminaariosuus, johon eduskuntaryhmät tulevat mukaan. Silloin varmistetaan, että jokainen hallituspuolueen kansanedustaja on selvillä, mitä on sovittu ja on valmis viemään niitä eteenpäin.

Hallitusneuvotteluissa pyritään saamaan aikaan SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n muodostama hallitus.