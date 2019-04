Rintaimplanteista on nostettu kaksi korvausvaatimusta Allergan-yhtiötä vastaan – "Kymmeniä, ellei satojakin korvausvaatimuksia tullaan esittämään"

Suomen Potilasvahinkoapu arvelee lähtevänsä hoitamaan useampiakin juttuja Allergania vastaan. Tutkimusten mukaan naisilla, jotka ovat saaneet karheapintaiset silikoni-implantit, on 400-kertainen riski sairastua imusolmukesyöpään. Suomalaiset plastiikkakirurgit suosittelevat, ettei kyseisiä implantteja käytettäisi.

Ainakin kaksi naista on esittänyt korvausvaatimuksia Allergan-yhtiölle rintaimplanteista aiheutuneen syövän takia, kertoo Suomen Potilasvahinkoapu. Toinen naisista on hakenut korvausta itse ja toinen Potilasvahinkoavun kautta.

– Yhteydenottoja näissä asioissa on tullut minulle tähän mennessä kymmenkunta, joten erittäin todennäköisesti lähdemme hoitamaan useampia juttuja Allergania vastaan. Uskon että vähintään kymmeniä, ellei satojakin korvausvaatimuksia tullaan esittämään, Suomen Potilasvahinkoavun toimitusjohtaja, varatuomari Joni Siikavirta kertoo.

Siikavirran mukaan yhtiötä on vaadittu korvaamaan tuotevastuulain perusteella asiakkaalle aiheutunut henkilövahinko, koska asennetut implantin ovat olleet turvallisuudeltaan puutteellisia.

Tapaukset liittyvät irlantilaisen lääketeollisuuden yrityksen Allerganin Natrelle- ja McGhan-merkkisiin, karheapintaisiin rintaimplantteihin, joiden arvellaan aiheuttavan syöpää. Kyseisiä implantteja on Suomessa noin 15 000 naisella.

Tutkimusten mukaan naisilla, joille karheapintaiset implantit on asennettu, on 400-kertainen riski sairastua lymfoomaan. Implantteihin liittyvä lymfooma BIA-ALCL on harvinainen imusolmukesyövän alatyyppi.

Korvaussummat lähtevät 10 000 eurosta

Korvausvaatimusten määrä on Siikavirran mukaan tapauskohtainen riippuen siitä, mitä ja kuinka suurta vahinkoa kullekin on aiheutunut. Korvaussummat lähtevät yleensä 10 000 eurosta ylöspäin.

– Jos lymfooma on aiheutunut, niin summat ovat luonnollisesti suurempia. Oikeudellisesti perustellut vaatimusten määrät harkitsemme kunkin henkilön kohdalla erikseen.

Monet haluavat poistattaa implantit, vaikka lymfoomaa ei olisikaan todettu. Tuolloin korvausvaatimuksissa otetaan huomioon kivut ja säryt ja poistoleikkauksen kulut.

2010 kohistiin teollisesta silikonista valmistetuista PIP-implanteista, jotka kiellettiin, koska eivät soveltuneet lääketieteelliseen käyttöön ja lisäksi niiden repeytymisriski oli tavallista suurempi. Kuva on leikkauksesta, jossa poistetaan rintaimplantteja.

Potilasvahinkoasioihin keskittynyt lakiasiantoimisto Suomen Potilasvahinkoapu julkaisi tällä viikolla myös esitietolomakkeen, jolla karheapintaisista rintaimplanteista vahinkoa kärsineet voivat ilmoittautua mahdollisten korvausvaatimusten hakemista varten. Lomakkeet pyydetään palauttamaan 15. toukokuuta mennessä.

Lomakkeen lähettäminen ei edellytä, että implantit olisi vielä poistettu tai että ne olisivat aiheuttaneet lymfoomaa tai muitakaan oireita.

Ryhmäkannetta Potilasvahinkoapu ei kuitenkaan suunnittele tekevänsä.

– Suomessa ei juristien ole mahdollista ajaa varsinaisia ryhmäkanteita. Jos löytyy useita (kymmeniä) ihmisiä, joilla on samanlainen asia, ja he esittävät yhtä aikaa vaatimuksia, niin kustannusten, vaatimusten ja tehokkuuden kannalta saadaan synergiaetuja ja painoarvoa asialle.

Implanttien käyttö keskeytetty

Suomalaiset plastiikkakirurgit ovat suositelleet, että kyseisiä rintaimplantteja ei käytettäisi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) päätettiin vuoden alussa, ettei karheapintaisia implantteja käytetä toistaiseksi, mutta esimerkiksi Oulun ja Tampereen yliopistollisissa sairaaloissa keskeytetty implanttien käyttö.

HUSin mukaan Suomessa kahdeksan rintaimplantin saanutta naista on sairastunut harvinaiseen "rintaimplanttilymfoomaan". Maailmalla heitä on jo 650.

Suurimmalla osalla sairastuneista tauti on todettu varhaisvaiheessa ja hoidettu poistamalla implantti ja implanttikapseli. Osa potilaista on saanut joko syöpälääkehoitoja tai sädehoitoa tai molempia.

Suomessa on 30 vuoden ajan käytetty laajasti sekä julkisella että yksityispuolella terveydelle turvallisena pidettyjä karhennettuja implantteja. Karhean pinnan etuna on se, että se estää implanttia siirtymästä paikaltaan leikkauksen jälkeen.