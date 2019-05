Rinne: "Tämän hallituksen ei tarvitse leikata menoja, rahaa voi käyttää lisää sekä pysyviin menolisäyksiin että investointimenoihin"

Korruptoa on terveyspalveluja Suomessa järjestää noin 400 järjestäjää , järjestäjien määrää vähennettäessä 22- 5 ja vastuulliset saadaan vaaleissa tarvittaessa vaihdettua. Suomessa on kuntia mihin tulot tulee valtiolta ja menot keksii kuntien virkailijat ja kuntapäättäjät. Tämä on korruptiova pahimmoilleen kilpailijoita on lajissa muitakin. Keksii menoja eikä mitään vastuuta.