Rinne pitää edelleen aikataulua mahdollisena - ohjelma kasassa viikon päästä

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän näkemykset siitä, että hallitusmaali on vielä kaukana, herättivät hallitusneuvotteluja käyvät puolueet.

Hallitusneuvotteluja vetävä sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne totesi perjantaina iltapäivällä, etteivät Sipilän puheet ole yllätys tässä tilanteessa.

– Sovittavia asioita on vielä paljon. En osaa sanoa, mistä kiikastaa eniten, Rinne muotoili.

Sipilä antoi pari tuntia sitten aika pessimistisen arvion hallitusneuvotteluiden tilanteesta Verkkouutisille.

Rinne on todennut, että hallitusneuvotteluiden pitäisi olla paketissa viikon päästä.

Tästä ajankohdasta hän pitää kiinni edelleen.

– Ensi perjantaina ohjelma voisi olla sinällään kasassa, Rinne sanoi.

"Kello käy, Hakulista ei näy"

Sipilän näkemys on erilainen.

– Täytyy sanoa, että kello käy mutta Hakulista ei näy. Kyllä me kaukana maalista olemme edelleenkin, Sipilä viestitti.

Rinne ei kuvaillut Sipilän sanomisia purkaukseksi.

– En pidä niitä purkauksena. Hän kertoo tuntojaan ja se kuuluu neuvotteluprosessiin.

Sipilän mukaan paljon on kiinni siitä, mitä tapahtuu viikonvaihteessa.

– Jatkamme neuvotteluja sunnuntaina kello 15 lähtien. Varmaan on, Rinne vastasi kysymykseen, onko paljon kiinni viikonlopun neuvottelutuloksesta.

Ei peräännytä

Keskustan eduskuntaryhmä käsitteli perjantaina hallitusneuvotteluiden sujumista.

Sipilän mukaan yhdestäkään kynnyskysymyksestä puolue ei voi perääntyä.

Sipilältä kysyttiin, saadaanko hallitusta kasaan nyt mukana olevien puolueiden rintamana.

– Sanotaan näin, että vaikeaa on. Kova on yritys ja me teemme kaikkemme, että se syntyy, mutta kyllähän keskusteluissa kovin erilainen arvopohja näkyy, Sipilä vastasi Verkkouutisille.