Rinne lupasi eduskuntaan lakiesityksiä työehtosopimusten shoppailun hillitsemiseksi: "Olen ylpeä, etteivät Postin työehdot heikentyneet"

No niin, tulihan se sieltä! Koska hallituksen valtionohjausministeri ja pääministeri haluavat luistella vastuustaan, niin syntipukiksi nouseekin vähemmän yllättäen Postin hallitus!? Kyllä olisi todella mukava tietää mikä on tämänkin sähkingin totuus!? Ei tästä nyt ministeritkään mitään hyvän työn mitaleja ja aploodeja ansaitse!? Kyllä se vaan on niin, että huonosti ovat ko. ministerit tämän asian hoitaneet ja sillä siisti!