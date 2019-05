Rinne aloittaa hallitusneuvottelut kansanrintama-pohjalta – Sdp:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja rkp:n hallituksella olisi 117 edustajaa

Ihan sama kuka siellä on vallassa. Meillä pohjoissuomalaisille on tärkeää lypsää viimeinenkin sentti etelästä kaivosteollisuuden sotkujen siivoamiseen, lentokenttien infraan, sellukattiloihin ja etenkin maidontuotantoon ja porotalouteen. Rinne on luvanut kaikki nämä säilyttää. Minua ei edes haittaa Haaviston valehtelu hakkuista pohjoisen viherpiipertäjille.