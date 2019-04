Rikosseuraamuslaitoksen pääjohto heräsi vankiloiden jengiongelmaan – "Meillä ei ole ollut tietoa, että tämä on näin laajaa"

Niimpä justiinsa. Julkisissa tehtävissä olevilla päättäjillä on aina samaselitys.. Ei ollut tietoa.

Lainaus " Olemme seuranneet tilannetta jo jonkin aikaa ja pyrkineet puuttumaan kehitykseen niillä resursseilla ja osaamisella, mitä meillä on. Eri asia on, olemmeko onnistuneet siinä riittävästi, sanoo kehitysjohtaja Pauli Nieminen Risestä.". Aika ikävää jos ollaan tälläasteella.. Olemmeko onnistuneet???? Uutisissahan puhuttiin myös mahdollisista henkilökunnan mukanaoloista epämääräisissä asioissa. Hienoa...