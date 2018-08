Rikoksista syytetty Rami Adham: Olen helpottunut syytteiden käsittelystä

Yhteensä 18 rikoksesta syytetty Rami Adham kertoi medialle oikeusistuntonsa tauolla, että hän on helpottunut syytteiden käsittelemisestä oikeudessa.

- On epäreilua, että asia on venynyt näin pitkäksi. Monet asiat on ratkaistu paljon nopeammin, Adham sanoi medialle istuntotauolla.

Adhamia syytetään muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta. Adham kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta, jonka hän myöntää.

Adham on sanonut sekä oikeussalissa että medialle, että kerätyt varat ovat päätyneet Suomi-Syyria-yhteisön kautta hyväntekeväisyyteen Syyriaan. Syyttäjän käsityksen mukaan yhdistyksen rahoja meni muun muassa puutarhamökin ostoon ja Adhamin tilille Turkkiin.

- Olen täysin luottavainen siihen työhön, jota olemme tehneet kuuden vuoden aikana. Ainutlaatuiseen humanitaariseen työhön, jota olemme tehneet vaativalla sota-alueella, Adham sanoo.

Adham kiistää, että rahoja olisi mennyt hänen henkilökohtaiseen elämiseensä.

- Olemme rakentaneet kolme koulua Syyriassa. Kolmen koulun pystyttäminen ei ole helppoa sota-alueella. Ruokajakoa oli vuosittain 10 000 kiloa ja lisäksi meillä oli orpoprojekti, Adham luettelee.

Hän sanoo kuitenkin, että järjestäisi nyt yhdistystoiminnan toisella tavalla.

- Olisin voinut ottaa vähän happea vähän syvemmälle ja miettiä tarkkaan, miten tätä yhdistystä pyöritetään mallikkaasti.

Esitutkinta asiassa alkoi, kun Helsingin Sanomat kertoi epäselvyyksistä avustustoiminnassa. Lehden mukaan Adham on muun muassa valehdellut loukkaantumisestaan Syyriassa saadakseen mediahuomiota.

Adham tuomittiin vuosi sitten Helsingin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä.

Kyseinen tuomio ei ole lainvoimainen, vaan sitä on tarkoitus käsitellä hovioikeudessa.

