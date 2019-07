Riistakolmiolaskennat alkavat heinäkuun lopulla – syksyn metsästysajat päätetään tulosten perusteella

Metsäkanalintukantojen muutoksia seurataan riistakolmioiden kesälaskennalla. Vapaaehtoiset metsästäjän laskevat vuosittain noin 1000 riistakolmiota, joiden perusteella päätetään syksyn metsästysajat.



Riistakolmiolaskennan tuloksena saadaan metson, teeren, pyyn ja riekon tiheydet, poikasosuudet, keskimääräinen poikuekoko ja poikueellisten naaraiden määrä.



Ensi syksyn metsästysajat päätetään laskentojen tulosten perusteella heti laskentakauden päätyttyä.



Riistakolmioiden kesälaskenta tehdään on 27. heinäkuuta ja 11. elokuuta välisenä aikana. Metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva asetus lähtee lausunnolle elokuun puolivälissä ja asetus tulee voimaa juuri ennen metsästyksen alkua. Metsäkanalintujen metsästysajat löytyvät riista.fi -sivustolta 7. syyskuuta lähtien.

Riistakolmiot ovat pysyviä metsäriistan runsauden seurantaa varten perustettuja laskentareittejä. Riistakolmio on tasasivuinen kolmio, jonka sivu on 4 kilometriä, ja siten laskentalinjan kokonaispituus on 12 kilometriä.



– Keskimäärin kolmion laskentaan osallistuu kuusi laskijaa eli kyseessä on melkoinen ponnistus vapaaehtoisilta laskijoilta, kertoo riistapäällikkö Olli Kursula Suomen riistakeskuksesta.