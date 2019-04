Tuonilmaisiin siirtyi enemmän kuin kastettiin

Suomen ortodoksiseen kirkkoon kuului vuoden päättyessä 59 560 jäsentä; 626 vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa.

Kirkosta erosi vuoden 2018 aikana 981 jäsentä.

Uskonnollisen vakaumuksen puute on todettu yleisimmäksi kirkosta eroamisen syyksi, mutta myös haluttomuus maksaa kirkollisveroa on merkittävä tekijä (ortodoksisessa seurakunnissa veroprosentti on evankelis-luterilaisiin seurakuntiin verrattuna korkea).

Vuonna 2018 kirkkoon liittyi 882 jäsentä; luvussa ovat mukana sekä seurakuntien jäseniksi rekisteröidyt maahanmuuttajat että kirkkoon liittyneet jäsenet.

Vuonna 2018 kirkon jäsenistä 739 siirtyi tuonilmaisiin, mutta kasteita tilastoitiin vain 284.

Kasteiden vähyyttä selittää muun muassa matala syntyvyys ja maallistuminen.

Helsingin hiippakunnassa kuolleita on kaksinkertainen määrä kastettuihin verrattuna, mutta Oulun sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnissa kuolleita on kolminkertaisesti, sillä niiden seurakuntien ikärakenne poikkeaa Helsingin hiippakunnan seurakuntien ikärakenteesta.

Kuopion ja Karjalan hiippakunnan yhdeksään seurakuntaan kuului vuoden lopussa 19 686 jäsentä, Helsingin hiippakunnan kahdeksaan seurakuntaan 33 685 ja Oulun hiippakunnan neljään seurakuntaan 5 944 jäsentä.

Seurakunnista vain kaksi välttyi jäsenmäärän laskulta: Turun seurakunta kasvoi 74:llä ja Vaasan seurakunta 12:lla jäsenellä.

Kirkon väestöstä noin kolmasosa on kirjoilla suurimmassa seurakunnassa Helsingissä, johon kuului vuoden päättyessä 19 839 henkilöä. Seuraavina olivat Joensuun (6 034 jäsentä), Kuopion (3 857), Tampereen (3 205) ja Turun (3 105) seurakunnat.