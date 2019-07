Reservipoliisilakia ei ole kokonaan kuopattu, mutta ministeriö harkitsee muitakin vaihtoehtoja: "Olisi ennenaikaista sanoa, että ratkaisu olisi nimenomaan se"

Poliisien työtilanne on vaikea: liian vähän tekeviä käsiä ja vaikeaa jutturuuhkaa läpi vuoden. Myös työolosuhteet ovat usein heikot: useimmat poliisilaitokset ja -asemat ovat pahasti sisäilmaongelmaisia, jonka seurauksena henkilökunta sairastaa paljon ja pitkään. Moni vaihtaa alaa suoraan tai uusien opiskelujen kautta. Sijaisia ja uutta henkilökuntaa on vaikea saada. Palkka, varsinkin tutkinnassa: missä leijonaosan tekevat naiset ja juuri uransa aloittaneet, on kovin pieni ja naisten uralla eteneminen on erittäin takkuista - jollei mahdotonta. Ratkaisu ei ole reservipoliisi hoitamaan poliisin tehtäviä ylipäätänsä, vaan terveelliset ja toimivat työtilat sekä poliisien lukumäärän kasvattaminen 500:llä. Kehittämistä kaipaavat myös poliisin palkkapolitiikka, jäykkä johtamisjärjestelmä ja puutteelliset johtamismenetelmät sekä naisen asema poliisissa. Keskustelukulttuuri on myös jämähtänyt keskiajalle, sillä asioista ei perinteisesti ole "saanut" tai "haluttu" puhua julkisesti.