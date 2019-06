Reserviin siirtyvä komentaja Jarmo Lindberg Puolustusvoimien Lemmenjoki-kohusta: "Riittävän pitkällä aikaperspektiivillä se asettuu mittasuhteisiinsa"

Puolustusvoimien väistyvä komentaja Jarmo Lindberg odottaa paljon koulutusjärjestelmän uudistukselta. Lemmenjoki-kohun hän uskoo laantuvan ajan mittaan.

Puolustusvoimien komentajan tehtävästä elokuun alussa eläkkeelle jäävä Jarmo Lindberg vakuuttaa olevansa tyytyväinen siihen, miltä armeijan tulevaisuus näyttää. Edessä on 64 Hornetin korvaaminen täysimääräisesti sekä laivue 2020 -hanke.

Lindberg itse nostaa esille koulutusuudistuksen, jonka mukaan varusmiehiä ja -naisia on tarkoitus kouluttaa syksystä 2020 lähtien.

– Puolustusvoimien valmius on parantunut viimeisen 3-4 vuoden aikana. Hankinnat, tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa. Uuteen koulutusjärjestelmään liittyen on tehty hankintoja muun muassa ampumasimulaattoreista. Suomihan tunnetaan koulutuksen laadusta, joten olemme tavallaan omalta osaltamme talkoissa mukana, Lindberg sanoo.

Puolen vuoden karenssisopimus

Lindberg on solminut työnantajansa kanssa puolen vuoden karenssisopimuksen. Aika alkaa juosta eläkkeelle lähdöstä. Sopimus estäisi siirtymisen esimerkiksi jonkin hävittäjävalmistajan palkkalistoille, jos kyselyjä tulisi. Tällaisia tarjouksia ei Lindbergin mukaan tosin ole edes tullut.

– Jos minulle tarjottaisiin karenssin aikana töitä, joiden voitaisiin tulkita liittyvän nykyiseen tehtävääni, asia menisi virkamiesarviointiin, Lindberg selvittää.

Karenssiajan jälkeiset suunnitelmat ovat Lindbergin mukaan vielä täysin auki.

Lemmenjoki-kohu hallitsi otsikoita keväällä

Puolustusvoimat on ollut keväällä kielteisen julkisuuden kohteena niin sanotun Lemmenjoki-jupakan vuoksi. Helsingin hovioikeus harkitsee parhaillaan, syyllistyikö Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviö epäasialliseen käytökseen lennoston isännöimissä vapaaehtoisessa harjoituksissa ilmavoimien Lapin-majalla syksyllä 2017. Päiviö on kiistänyt halunneensa tarkoituksellisesti nöyryyttää ketään.

Syytteessä palvelusrikoksesta on myös Päiviön tuolloinen esimies, ilmavoimien ex-komentaja Sampo Eskelinen, jonka epäillään viivytelleen alaisensa epäiltyjä rikoksia koskevan esitutkinnan aloittamista. Eskelinen on kiistänyt syytteen.

Esitutkinta on käynnissä myös Lindbergin roolista tapauksen selvittelyssä. Kyse on siitä, onko Lindberg rikkonut lakiin perustuvia velvollisuuksiaan sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta. Lindberg on esiselvityksen aikana kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Hän ei usko Lemmenjoki-jupakan tahraavan Puolustusvoimien mainetta pysyvästi.

– Riittävän pitkällä aikaperspektiivillä se asettuu mittasuhteisiinsa.

Puolustusvoimien uusi komentaja nimitetään tiettävästi tällä viikolla.