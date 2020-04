Rehuna käytettävien valkuaiskasvien saatavuus heikkenemässä koronapandemian vuoksi – MTK suosittelee tiloille valkuaistuotannon lisäämistä

Koronapandemian seurauksena maailmanmarkkinoilla on nähtävissä valkuaiskasvien markkinahäiriöitä, kertoo maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. Niin soijan kuin rapsinkin saatavuuteen voi tulla haasteita.

Öljykasvien satoennuste Euroopan alueella ei lupaa erityisen hyvää satoa tälle vuodelle. Pulaa voi tulla etenkin GMO-vapaista- ja luomurehuraaka-aineista.

Isot maat keräävät varastoihin soijaa. Lisäksi edeltävinä vuosina rapsisadot eivät ole olleet niin hyviä, että varastojen riittävyyteen voitaisiin täysin luottaa Suomen lisävalkuaistarpeen täyttämiseksi.

Vaikka soijan satotasot ja varastotilanne ovat olleet kohtuullisen hyviä, pitäisi soijan päästä liikkumaan normaalisti. Näin ollen Suomessa ei voida varmuudella luottaa siihen, että erityisesti kotieläinsektorin tarpeisiin olisi tarjolla riittävästi lisävalkuaista vuoden 2021 sadonkorjuuseen asti.

EU-alueella myös rapsirouheen saanti on vaikeutumassa isohkojen öljykasvipuristamojen sulkeuduttua dieselin kysynnän romahdettua. MTK:n mukaan olisi tärkeää, että kotieläintilat joko harkitsisivat itse valkuais- ja öljykasvien mukaan ottamista viljelykiertoon tai tekisivät yhteistyötä lähitilojen kanssa.

GMO-vapaassa ja luomurehussa jo pulaa

Erityisen huolestuttavalta tilanne näyttää luomusektorilla ja niillä kotieläintiloilla, jotka ovat sitoutuneet käyttämään GMO-vapaata rehua. Luomu-hyväksyttyjen rehuraaka-aineiden ja IP-soijan markkinoissa nähdään EU:ssa jo nyt pulaa.



MTK:n vilja-asiamies Max Schulmanin mukaan erityisesti rapsirouheen saatavuus uhkaa heiketä, sillä biodieselin kysyntä on sukeltanut koronapandemian seurauksena.



– Polttoaineeseen tarvittavien öljykasvien puristaminen öljyksi on hidastunut merkittävästi. Tämän johdosta puristamoita on jopa suljettu, kertoo Schulman.



Myös nurmen osalta valkuaispitoisuutta voi parantaa uudistus- tai täydennyskylvöjen kohdalla käyttämällä seoksessa valkuaiskasveja, kuten apilaa tai sinimailasta. Palkokasveja sisältävällä kokoviljasäilörehulla voi parantaa tilan valkuaisomavaraisuutta.



Koronapandemia voi johtaa siihen, että kotieläintiloilla kärsitään samankaltaisesta rehupulasta kuin kuivan kesän seurauksena vuonna 2018. Tällä kertaa puutetta on lisävalkuaisesta.



– Vastaava tragediaa ala ei kaipaa, vaan nyt on aika harkita uudelleen valkuais- ja öljykasvien viljelyä ja varautua pahimpaan, kehottaa Schulman.