Rehnin madonluvut poikivat heti rajun ehdotuksen keskustan riveistä: Massiivinen 50 miljardin euron velkaelvytyspaketti – Kärnä valmis harkitsemaan valtion omaisuuden myyntejä uudestaan

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn antoi torstaina eduskunnassa selvityksen Suomen talouden tilanteesta ja siihen vaikuttavista asioista.

Rehn lateli pöytään aikamoiset madonluvut: Talouden näkymät ovat heikentyneet ja niihin vaikuttavat useat kansainväliset epävarmuutta luovat tekijät kuten kauppasodat ja brexit. Rehn kehottaa Suomea varautumaan maailmantalouden kasvun hidastumiseen, heikompaan suhdanteeseen ja ikääntyvän väestön hoito- ja hoivatarpeen lisääntymiseen.

Rehnin mukaan heikentyneet kasvunäkymät ja julkisen talouden linjaukset syventävät alijäämää Suomen Pankin kesäkuun ennusteeseen nähden. Velkasuhde uhkaa kasvaa ilman uusia toimenpiteitä.

Rehnin esitys sai heti aikaan rajun ehdotuksen hallituspuolue keskustan riveistä. Lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä ehdottaa massiivista velkaelvytyspakettia.

– Kansainvälisen taantuman uhka ja EKP:n jatkuvat elvytystoimet ovat asettaneet Suomen uuteen tilanteeseen. Negatiivisten korkojen ajasta näyttää tulevan ennakkoarvioista poiketen pysyvä. Huolestuttavaa on, että inflaatiota ei saada nostettua kahden prosentin tavoitteeseen nykyisillä toimilla. On käynyt entistä selvemmäksi, että Suomen etu olisi rivakka käännös nykyisessä investointiajattelussa, Kärnä kirjoittaa tiedotteessaan.

Kärnä kehottaa vakavasti pohtimaan sitä, että Suomi käynnistäisi peräti 50 miljardin euron kansallisen investointiohjelman, jolla Suomesta tehtäisiin talouden edellekävijä. Mallia voisi Kärnän mukaan ottaa Hollannista.

– Nyt kun valtio saa rahaa markkinoilta negatiivisella korolla olisi välittömästi käynnistettävä kokonainen infrastruktuurin perusparannusohjelma. Olisimme typeriä, jos emme ottaisi ilmaista 50 miljardia markkinoilta mikäli saamme sen. Nyt pitäisi laittaa kuntoon niin keskeinen väylä-, tietoliikenne- kuin energiainfrastruktuurikin. Halutessamme voisimme muuttaa koko järjestelmämme päästöttömäksi hyvinkin nopeasti.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ehdottaa Suomea harkitsemaan massiivista velkaelvytystä.

Infrastruktuurin lisäksi Kärnä kehottaa investoimaan osaamistason nostoon kaikilla koulutustasoilla.

– On selvää, että koulutus on suurimmassa osassa tapauksia tuottava investointi. Viiden vuoden aikana tehtävä kymmenen miljardin lisäpanostus kansalaisten osaamistasoon maksaa itsensä hyvin todennäköisesti takaisin kasvaneena tuottavuutena. Nyt kun rahaa saa markkinoilta ilmaiseksi, sitä pitää käyttää ja paljon. Suomen tulisi perustaa erilaisia osaamisrahastoja, joista kohdennettaisiin rahaa myös kasvuyrityksiin sekä vaikkapa maatalouden kehittämiseen. Nyt on rohkeiden tekojen aika.

Kalevan tavoittama Kärnä sanoo, että syömävelkaa ei pidä kasvattaa, mutta investointeja varten lainaa voisi ottaa nyt, kun korot ovat negatiivisia – näillä näkymin pitkäänkin.

Samalla pitäisi Kärnän mukaan pohtia uudestaan, kannattaako valtion omaisuutta myydä kuten hallitusta muodostettaessa sovittiin. Myyntituotoilla on tarkoitus rahoittaa niin sanottuja tulevaisuusinvestointeja.

– Täytyy vakavasti harkita, kannattaako valtion omaisuutta lyödä lihoiksi tässä tilanteessa.

Kärnän ehdotus ei ole suoranaisesti hallitusohjelman mukainen, vaan se olisi linjamuutos.

– Hallitusohjelmasta täytyy pyrkiä pitämään kiinni, mutta nyt on vakavan uuden harkinnan paikka, lappilaisedustaja sanoo Kalevalle.