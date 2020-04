Ravintoloiden sulkeminen ja matkustajaliikenteen pysähtyminen lisäsivät Alkon myyntiä maaliskuussa

Nythän voidaan helposti verrata THL:n ja eduskunnan virallista mantraa oikeisiin tilastoihin; matkustajatuonnin määrää kun on tarkoituksellisesti aliarvioitu politiikan teossa. Aina kun veroja on nostettu, eduskunta on pöyhistellyt rintaansa kun kotimainen myynti on laskenut, vaikka käytännössä se alkoholivero on vain siirretty naapurimaiden kerättäviksi.