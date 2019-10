Raportti paljastaa, miten köyhyys vaikuttaa lapsiin: "Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, ei ole varaa harrastaa eikä matkustella"

Nykyinen elämä ja elämä 50v sitten on ihan eri asia perheissä. Saimme vaate avustusta koulusta muiden vähävaraisten kanssa. Äidin kuoltua isossa perheessämme ei ollut kuin isä huoltajana. Ei tarvittu hienoja urheiluvälineitä eikä -vaatteita tultiin toimeen vähällä. Vanhemman sisaren vaatteet piti nuorempi ja liikuntavälineet oli yhteisiä. Lainattiin myös naapurista. Nykyisin vanhemmilla menee rahaa kun jokaisella pitää olla omat kännykät, tietokoneet, tabletit, paljon vaatteita, urheiluvälineitä ym. Eläminenkin on tehty kalliiksi-asuminen, sähkö, vesi ym. tehdään asuntoihin koneellista ilmanvaihtoa, sähköllä toimivaa palovaroitinta ym. joiden huollot ym maksaa. Köyhä voi matkustaa lähialueella luontopoluille, nuotiopaikoille ym. säästyy varat. Onhan vielä tuetut lomat jotka kautta perheet voi päästä lomailemaan. Köyhiä ja rikkaita on aina ollut ja eikä se ole oma valinta. Niin vain on. Rikkaasta on saattanut tulla varaton (konkurssit ym) ja varattomasta rikas. Raha on tullut liian tärkeäksi. Tehkää ostolakko. Älä osta mitään.