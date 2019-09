Raportti: Kasvihuonekaasujen päästöjä pitäisi rajoittaa kolme kertaa enemmän, jotta kahden asteen tavoitteeseen päästään

Ei niin kovin valtavasti... vielä. Tällä hetkellä ihmiskunnan kasvihuonepäästöt (GHG) ovat suuremmat kuin Maapallon luontaiset päästöt.

Viimeisimpiä arvioita oli että luontaiset GHG päästöt olisiva luokkaa 29 Gt kun ihmiskunnan päästöt ovat noin 36 Gt. Toisin sanoen noin 55% kaikista kasvihuonepäästöistä on ihmiskunnan aikaansaamia. Vielä vuonna 1990 ihmiskunnan päästöt olivat pienemmät kuin luontaiset GHG päästöt. Maapallon luontainen kyky sitoa eli absorboida GHGtä takaisin ekosysteemiin vuosittain on suuruusluokaltaan noin 40 Gt. Eli luonnon päästöt alittaa planeetan GHG-sitomiskyvyn vielä. Ihmiskunnan päästöistä 25 Gt sen sijaan on ylimääräistä jota Maapallo ei tällä hetkellä kykene sitomaan vaan se jää ilmakehään ja lämmittää planeettaa.

Ikiroudasta vapautuu lähinnä metaania. Joka on hyvin voimakas kasvihuonekaasu. Siksi lämpeneminen on saatava pysähtymään koska jos luonnon (ikirouta, merenpohja) metaanipäästöt kasvavat lämpenemisen vuoksi liikaa niin seurauksena on itseään ruokkiva lämpeneminen johon ihmiskunta ei enää kykene vaikuttamaan mitenkään. Maapallon metaanivarastot jotka on vaarassa liian lämpenemisen vuoksi vapautua vastaa ihmiskunnan 100-500 vuoden hiilipäästöjä. Siksi nyt on toimittava.