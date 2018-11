Raportti: Danske Bank ja Nordea ovat Suomessa poikkeuksellisen aktiivisia veroparatiiseissa – eikä miljoonien alkuperää selitetä

Porvarihallitus naureskelee tyytyväisenä kun kansaa huijaavat.

Välilliset tasaverot nousevat koko ajan, se kohdistuu kaikkiin tuloluokkiin ja erittäin pahasti suhteessa pieni tuloisiin.

Veroparatiisit ja tuloverojen kierto, täydellinen veroton tulo on suojeltu hiljaisuudessa täysin.

Rikkaitten on laillisestikkin helppo kiertää veron maksamisesta siitä hallitus on huolehtinut Kiitettävästi.