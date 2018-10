Ranskan tulli kummasteli suomalaisten tyhjänä käyvää autoa - kalojen seasta löytyi 650 kiloa kokaiinia

Alkaako joku nyt esittämään, että tuli yllätysenä, että nämä rikollisjengit saavat rahat jengien ylläpitoon nimenomaan huumeiden kieltolaista. Koko järjestäytyneen rikollisuuden tärkein tulonlähde on nimenomaan huumeiden kieltolaki. Huumeiden kieltolaki ja sitä kautta tulevat miljoonat ja jopa miljardit ovat rikollisille niin tärkeä asia, että vuosikymmen sitten kun italialainen poliitikko edes avasi keskustelun kieltolain kumoamisesta, niin mafia teloitti hänet parlamentin edustalle keskellä päivää.

Meitä tavallista kansaa on vedetty tämän asian kanssa linssiin vuosikymmenet. Ne ovat meille kertoneet, että kieltolaki on hyvä asia ja sitä pitää aina vain kiristää ja kiristää. No nyt se nähdään, että jokaisen kiristyksen jälkeen rikollisjengit ovat vain kasvaneet ja kasvaneet, vai onko joku kuullut, että Suomessa olisi rikollisjengit vähentyneet kuluneen 20 vuoden aikana? Ehei kun rikollisjengit ovat vain lisääntyneet, sillä täällä Suomessa heille on loputtomat markkinat missä ei ole kilpailua ja yhdestä ainoasta grammasta saa 100 euroa eikä tarvitse olla edes puhdasta ja kaupaksi menee vaikka joku olisi siihen mössöön kainalohien pyyhkinyt. Me olemme luoneet rikollisille paratiisin.