Rankkasade sai Rauman tulvimaan - "Meillä on täällä pieni katastrofi"

Voimakas ukkoskuuro on aiheuttanut laajoja tuhoja Raumalla. Poliisi kehottaa välttämään kaikkea liikkumista kaupungin alueella ja ihmisiä pysymään sisätiloissa.

- Meillä on täällä pikku katastrofi, täällä tulvii koko kaupunki, päivystävä palomestari Timo Nurminen kuvaili tilannetta STT:lle.

Hänen mukaansa tehtäviä pelastuslaitokselle on alkuillasta tullut yli 50 ja liikkeellä on 15 yksikköä. Vettä on tulvinut kellareihin ja alikulkuihin, lisäksi puita on kaatunut.

- Vettä on kellarit täynnä ja tulvii vähän kauppoihinkin. Puita on kaatunut teille ja sähkölinjojen päälle ja kaikkea, mitä tällainen tulva saa aikaiseksi. Vettä on tullut ihan reippaasti, Nurminen sanoo.

Ilmatieteen laitoksen sadetutka näyttää Rauman alueella runsaasti salamoita alkuillan aikana. Ilmatieteen laitoksen tutkakuvasta tekemän arvion mukaan vettä on tullut noin 25 millimeteriä noin 12 tunnin aikana.

- Kun viemärit eivät enää vedä ollenkaan ja vesi ei mene pois, Nurminen toteaa tilanteesta ja ihmettelee, miten joihinkin kauppoihin tai kellareihin vettä pääsee niin helposti.

- Kynnykset on aika alhaalla. Omatoimista varautumista pitäisi tehdä, kun asfalttia on joka puolella, Nurminen sanoo.

Ilmatieteen laitos on antanut länsirannikolle varoituksen ukkosista ja voimakkaista sateista. Ukkoskuuroihin liittyy Ilmatieteen laitoksen mukaan runsasta sadetta ja salamointia, paikoin voi sataa jopa rakeita.