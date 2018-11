Rakentamisessa ja vientialoilla tarjolla paikkoja oppisopimuskoulutettaville – Outokumpu ja Stora Enso ottavat uusia koulutusryhmiä

Vuoden alussa osaksi ammatillista koulutusta tullut koulutussopimus ei ole vähentänyt työnantajien halukkuutta ottaa oppisopimuskoulutettavia.

– Sellaista kehitystä ei ole nähtävissä, sanoo Oulun seudun ammattiopiston työelämäpalveluiden palvelujohtaja Virpi Spangar.

Koulutussopimus tuli tämän vuoden alussa oppisopimuksen rinnalle osana ammatillisen koulutuksen uudistusta ja korvasi työssäoppimisen.

Kun aiemmin työssäoppimista oli tietty ja rajattu määrä, nykyisin opiskelija voi koulutussopimuksella suorittaa osia tutkinnostaan yrityksessä laajemminkin.

Oppisopimuksella puolestaan voi suorittaa tutkinnon kokonaan tai sen osia. Sopimusten erona on se, että oppisopimuskoulutettava on työsuhteessa yritykseen, saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja yrityksellä on mahdollisuus saada koulutuskorvausta.

Koulutussopimuksella yritykseen sijoittuva opiskelija puolestaan ei saa palkkaa, eikä yritys koulutuskorvausta.

– Nuoria ja aikuisia oppisopimuksessa kiinnostaa se, että siitä maksetaan palkkaa.

Kummassakin tapauksessa yrityksen on sitouduttava tarjoamaan oppijalle tukea ja ohjausta.

– Koulutussopimuksella vastuu on oppilaitoksella, mutta edellytykset ovat samat. Työnantajan täytyy olla niin laadukas, että siellä voi opiskella ja työnantajan on sitouduttava kouluttamaan, Spangar sanoo.

Koska oppisopimus perustuu työsuhteeseen, yleinen työllisyystilanne heijastuu tarjolla oleviin oppisopimuspaikkoihin.

Tällä hetkellä niitä on varsinkin tekniikan alalla. Esimerkiksi rakentamisessa, kone- ja metallialalla, sähköalalla ja autoalalla oppisopimuskoulutettaville on nyt paikkoja tarjolla.

Myös vientiteollisuuteen liittyvillä aloilla on nyt kysyntää. Tästä esimerkkeinä ovat Outokumpu, joka aikoo rekrytoida Tornion tehtaille 55 uutta työntekijää, jotka suorittavat samalla prosessiteollisuuden tai koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon. Myös Stora Enson Veitsiluodon tehtailla alkaa työntekijöitä rekrytoiva oppisopimuskoulutus.

Paikat ovat myös olleet kysyttyjä. Stora Enson kesän rekrytoinnissa oppisopimuskoulutukseen haki 466 ihmistä, joista 19 palkattiin.

Outokumpu ja Stora Enso ottavat uusia oppisopimuskoulutusryhmiä ensimmäistä kertaa vuosiin.

Myös Metsä Groupin Kemin tehtailla on käynnissä oppisopimusryhmiä. Se tosin käynnistää koulutuksia vuosittain.

Huonosti oppisopimuspaikkoja sen sijaan löytyy pieniltä toimialoilta, aloilta, joille ei perusteta uusia yrityksiä sekä aloilta, joilla osaajia on jo riittävästi.

– Mutta jos työvoiman tarve näillä aloilla kasvaa nopeasti, paikkoja voi hyvinkin aueta, Spangar sanoo.

Tällainen on esimerkiksi logistiikka-ala, jolla paikkoja on viime aikoina ollut paljon auki.

– Ja kun ammatit muuttuvat nopeasti, voi olla, että se opittu taito voi pienellä lisällä toimia jollain toisella alalla. Esimerkiksi media-alan osaaminen on sellaista, jota tarvitaan todella paljon muilla aloilla.

Spangarin mukaan oppisopimusta käytetään paljon silloin, kun jo tutkinnon suorittaneet työn luonne muuttuu tai syntyy lisäkoulutuksen tarve.