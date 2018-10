Rakeita on ropissut tänä vuonna poikkeukselliseen tapaan – suurimmat rakeet olivat 4,5 senttimetrin kokoisia

Kuluvan vuoden jääraekausi on ollut poikkeuksellinen, kertoo Ilmatieteen laitos. Elo-syyskuussa satoi huomattavan paljon rakeita, vaikka yleensä tuolloin kausi jo hiipuu. Heinäkuussa raesateita oli sen sijaan harvinaisen vähän kuivan suursäätilan vuoksi.

Suuria rakeita satoi vielä tämän viikon maanantaina eli ennätyksellisen myöhään.

Raepäivien lukumäärä 53 on kuitenkin Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tyypillinen. Viimeisten kymmenen vuoden keskiarvo on 50 raepäivää per vuosi.

Suurimmat rakeet olivat 4,5 senttimetrin kokoisia. Ne havaittiin Alavetelissä Pohjanmaalla elokuun alussa.

– Kesän suurimmat rakeet havaittiin samalla paikkakunnalla ja tismalleen samana päivänä kuin viime vuonna. Se on hyvin poikkeuksellista, meteorologi Jari Tuovinen sanoo tiedotteessa.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.