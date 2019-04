Rajavartiolaitos: Varastettuja autoja yritettiin viedä Suomesta Venäjälle – "Yleensä suuri osa varastetuista autoista yritetään tuoda Venäjältä Suomeen päin"

Italiasta varastettu Toyota ja Itä-Euroopasta varastettu Audi yritettiin viedä rajan yli.

Suomen itärajan rajanylityspaikkojen kautta on yritetty viedä Euroopasta varastettuja autoja Venäjälle.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen kertoo, että yksikkö tutkii parhaillaan kahta maaliskuussa sattunutta tapausta.

– Vaikka kyse ei olekaan täysin poikkeuksellisista tapauksista, niin yleensä suuri osa varastetuista autoista yritetään tuoda Venäjältä Suomeen päin, ei toisin päin, Häkkinen selventää.

Häkkinen myöntää, että kaikkia varastettuja autoja ei saada rajalla kiinni tarkastuksista huolimatta.

– Jos auton identiteettiä muutetaan, niin varastettu auto saattaa mennä tarkastuksesta läpi.

Rajatarkastuspisteellä auton kuljettaja esittää auton asiakirjat rajatarkastajalle ja kertoo, mistä on tulossa ja minne menossa. Sillä välin auto käydään läpi päällisin puolin.

– Jokin pieni tekijä asiakirjoissa tai itse autossa saattaa johtaa tarkempaan tutkimukseen. Yleensä autossa olevista henkilöistä ei huomaa mitään erikoista. Heillä on oma tarinansa valmiina.

Italiasta varastettu Toyota

Kaksi maaliskuussa tapahtunutta törkeää kätkemisrikosta eivät esitutkinnan perusteella liity toisiinsa. Ensimmäinen tapaus sattui maaliskuun 5. päivä Vaalimaalla. Ukrainalaispariskunta yritti päästä rajan yli Italiasta helmikuussa varastetulla Toyota Ray4 Hybrid -mallisella autolla.

– Jos varastetusta autosta on tehty rikosilmoitus, niin tieto löytyy kansainvälisestä järjestelmästä, Häkkinen kertoo.

Pariskunta otettiin kiinni ja vangittiin myöhemmin. Kuljettajana toiminut noin 30-vuotias mies on edelleen vangittuna ja odottaa asian oikeuskäsittelyä.

– Naista vastaan ei ollut tarpeeksi näyttöä hänen vangitsemisekseen.

Autoon oli tehty lukuisia muutoksia, joilla auton alkuperäinen identiteetti oli häivytetty. Autosta on esimerkiksi yritetty muuttaa runkonumeroa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö epäilee, että toiminnan taustalla on rikollisorganisaatio. Toiminta on ollut erittäin tarkasti johdettua ja ammattimaista. Esitutkinnan perusteella auton kuljettajalle on maksettu usean kuukauden palkkaa vastaava korvaus.

Esitutkinta on päättynyt ja asia on siirtynyt Salpausselän syyttäjänvirastoon syyteharkintaan.

Toinen tapaus Nuijamaalla

Toinen törkeä kätkemisrikos tuli ilmi maaliskuun lopussa Nuijamaalla. Noin 35-vuotias venäläismies jäi kiinni Nuijamaan rajanylityspaikalla, kun hän yritti päästä rajan yli Itä-Euroopasta muutamaa päivää aiemmin varastetulla A8-mallisella Audilla.

Häkkisen mukaan autovarkaudet eivät kohdistu johonkin tiettyyn merkkiin. Jotkut varkaat voivat keskittyä tiettyyn merkkiin sen takia, että heillä on kokemusta kyseisestä autosta.

– Mutta yleensä varastetaan autoja, joilla on markkinoita, Häkkinen toteaa.

Mies on vangittu. Asian esitutkinta on kesken.