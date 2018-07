Raisiossa ja Naantalissa on laaja vedenjakeluhäiriö. Vika on Raision kaupungin mukaan paikallistettu ja korjaukset on aloitettu.

Häiriön kestosta ei ole tällä hetkellä tietoa. Häiriö johtuu putkirikosta uuden runkojohdon liitostyömaalla.

Raision kaupungin yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikon mukaan vesitornista riittää hieman vettä asiakkaille, mutta häiriön vuoksi vedentulo lakkaa kaupunkien alueella vähitellen.