Raisiossa ja Naantalissa on laaja vedenjakeluhäiriö. Vika on Raision kaupungin mukaan paikallistettu ja korjaukset on aloitettu.

Naantalin kaupunki kertoi iltapäivällä kello kolmelta, että vedentulo kaupunkiin on kokonaan poikki. Raisiossa molemmat päävesijohdon putket ovat poikki.

Kaupunkien alueella asuu noin 42 000 ihmistä.

Häiriön kestosta ei ole tällä hetkellä tietoa. Häiriö johtuu putkirikosta uuden runkojohdon liitostyömaalla.

Raision kaupungin yhdyskuntainsinööri Marika Nurmikko arvioi aiemmin, että vesitornista riittää hieman vettä asiakkaille, mutta häiriön vuoksi vedentulo lakkaa kaupunkien alueella vähitellen.

Turun Seudun Vesi Oy on avannut Turusta kaksi korvaavaa putkilinjaa Raisioon ja Naantalin, mutta niiden kautta ei saada suurta määrää vettä toimitettua, kaupunki tiedottaa.

Raisiossa ja Naantalissa kaikki juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5-10 minuutin ajan, tiedottaa Raision kaupunki. Vedenkäyttöä on rajoitettava alueella.