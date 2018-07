Raision eilisen putkirikon ensimmäisten vesinäytteiden alustavat tulokset ovat puhtaat, kertoo Raision kaupunki tiedotteessa.

Alueella on edelleen voimassa vedenkeittokehotus, koska kehotuksen purkaminen vaatii kahdet puhtaat näytteet. Tiedotteen mukaan viimeisten näytteiden tulokset selvinnevät torstai-iltaan mennessä.

Naantalissa ja Raisiossa tapahtui eilen vedenjakeluhäiriö, ja alueen asukkaita on pyydetty minimoimaan veden käyttö vian korjauksen ajaksi.

Tapahtuma on vaikuttanut vedenjakeluun myös Maskussa ja Nousiaisissa.

Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto pysähdyksissä

Elintarvikeyhtiö Raision tuotanto on pysähdyksissä kaupungissa eilen tapahtuneen putkirikon vuoksi. Raision viestintäpäällikön Heidi Hirvosen mukaan elintarviketuotanto on pysähdyksissä niin kauan kun on varmuus siitä, että veden laatu on sellaista kuin sen pitää olla elintarviketuotannossa.

Hirvonen ei arvioi, kuinka kauan tuotanto on pysähdyksissä. Hänen mukaansa yhtiö elää nyt sen mukaisesti, mitä viranomaiset ilmoittavat. Raisio teki päätöksen eilen illalla, ettei tuotantoa käynnistetä tänään.

Elintarviketuotannon keskeyttämisestä kertoi ensin Turun Sanomat. Lehden mukaan tilanne on samanlainen margariinia ja öljyä valmistavan Bunge Finlandin tehtaalla Raisiossa.

Linkki juttuun