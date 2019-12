"Raikas tuulahdus jostain 1980–90-luvuilta" – Työelämäprofessorin mukaan paras tulos syntyy harvoin pelottelemalla

Kun 90% firmoista toteuttaa kuitenkin uhkamenetelmiä - itse olen aika monessa yrityksessä ollut ja aina on se sama johtamistyyli joka on opittu ehkä lähinnä armeijassa - primitiivinen mutta toimii paremman puutteessa. Ja kun johtajat on samaa puuta ja valitsevat samaa puuta joukkoonsa niin miksi muuttuisi?