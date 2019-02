Puutalo palaa Uudessakaupungissa, eikä palo ole vielä hallinnassa – kaksi on ihmistä kuollut ja kaksi loukkaantunut

Neljän asunnon talosta on evakuoitu kahdeksan henkilöä. Paikalle on jouduttu hälyttämään alun perin parinkymmenen yksikön lisäksi lisää kalustoa ja väkeä. Tulipalosta on annettu yleinen vaaratiedote, sillä ilmassa on terveydelle vaarallista savua.

Uudessakaupungissa palaa keskeisellä paikalla puutalo. Tulipalossa on menetetty kaksi ihmishenkeä. Lisäksi yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti ja toinen lievemmin. Heidän lisäkseen talosta on evakuoitu kahdeksan henkilöä.

Hälytys tuli Ylinenkatu 1:ssä sijaitsevaan rakennukseen tiistaina hieman kello 13:n jälkeen. Talo on osa kolmen puutalon pihapiiriä, jossa talot ovat vain parin metrin päässä toisistaan.

Tulipalo on neljän asunnon talossa kaupungin keskustan puoleisessa päädyssä olevassa asunnossa.

– Palo ei ole tällä hetkellä hallinnassa, päivystävä palomestari Kari Alanko kertoo.

Paikalle on jouduttu hälyttämään alun perin parinkymmenen yksikön lisäksi lisää kalustoa ja väkeä.

– Tämä on vaikea savusukelluskohde, joten uusia sammuttajia tarvitaan.

Iltapäivällä kolmen jälkeen paikalla työskenteli lähes neljäkymmentä pelastajaa.

– Tämä palaa varmasti iltaan asti, ja sitten vartioidaan aamuun asti. Asukkaat eivät varmasti pääse niihin muihin asuntoihin yöksi, savua on sen verran.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa, ja poliisi aloittaa teknisen tutkinnan heti kun se on mahdollista.

Kadun toisella puolella sijaitsee vastapäätä huoltoasema, jota ei ole kuitenkaan ollut tarvetta evakuoida. Pelastuslaitos kehottaa välttämään alueella liikkumista savun ja alueella liikkuvien hälytysajoneuvojen vuoksi.

Tulipalosta on annettu yleinen vaaratiedote, sillä ilmassa on terveydelle vaarallista savua. Ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Juttu päivittyy illan aikana.