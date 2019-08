Putin saapuu Suomeen ensi viikon keskiviikkona – Niinistö: "Odotan mielenkiintoisia ja hyödyllisiä keskusteluja"

Niinistöllä on hieno ajatus olla sovussa Venäjän kanssa ja pitää keskustelua yllä. Me ollaan marginaali valtio ja silloin on hyvä keskustella kaikkien kanssa, niin Venäjän ja Usan, mitään heidän päätöksiin me tuskin pystytään vaikuttaan, mutta sovussa on hyvä olla! Kiitos Sauli!?