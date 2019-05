Puolustusvoimien komentajasta aloitetaan esitutkinta Lemmenjoki-harjoituksen vuoksi

Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti esitutkinnan käynnistämisestä perjantaina.

Puolustusvoimien komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin roolista Lemmenjoki-harjoituksen käsittelyssä on päätetty käynnistää esitutkinta.

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti asiasta perjantaina. Lemmenjoki-kokonaisuutta käsitellään tällä hetkellä myös Helsingin hovioikeudessa.

Keskusrikospoliisi (Krp) on toistaiseksi suorittanut esiselvitystä Lindbergin osuudesta.

Esiselvityksessä on selvitetty, onko syytä epäillä, että puolustusvoimien komentaja olisi rikkonut sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa annettuun lakiin perustuvia velvollisuuksia.

Syyttäjä päätti käynnistää esitutkinnan Lindbergin osuudesta. Esiselvityksessä Lindberg on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Lemmenjoki-harjoituksen tapahtumista on syytteessä Karjalan lennoston entinen komentaja, eversti Markus Päiviö sekä Ilmavoimien entinen komentaja, kenraalimajuri Sampo Eskelinen.

Kyse on ollut Päiviön käytöksestä. Hänen epäillään käyttäytyneen huonosti alkoholin vaikutuksen alaisena, ja hänestä on nostettu kolme syytettä. Eskelistä epäillään palvelusrikoksesta siksi, että hänen epäillään viivytelleen esitutkinnan käynnistämistä Päiviön tapauksessa.

Lindberg voi jatkaa työtään normaalisti esitutkinnan aikana.

– Toistaiseksi kyseessä on esitutkinta. Jos päädytään syytteen nostamiseen, meidän on tehtävä uusi harkinta. Oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti Lindberg on tällä hetkellä syytön. Olemme menetelleet samoin myös Eskelisen kohdalla, joten tämä on myös tasapuolista, kertoo puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti.