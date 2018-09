Puolustusvoimien komentaja Lindberg: puolustusyhteistyön perustuttava kansallisiin lähtökohtiin

Suomen puolustusyhteistyön on perustuttava kansallisiin lähtökohtiin. Näin linjasi Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg 226. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä maanantaina.

– Suomen kansainvälinen puolustusyhteistyö on kehittynyt tällä vuosikymmenellä useilla kahden- ja monenkeskisillä foorumeilla. Suomi on tehnyt jo pitkään puolustusyhteistyötä Naton, EU:n ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Myös kahdenväliseen puolustusyhteistyöhön on panostettu, Lindberg totesi.

Lindberg muistutti, että kesäkuussa 2017 Suomi allekirjoitti aiesopimuksen Saksan kanssa osallistumisesta Saksan johtamaan kahdenkymmenen maan muodostamaan niin sanottujen kehysvaltioiden toimintaan. Suomi liittyi myös Ison-Britannian johtamaan Joint Expeditionary Forces- eli JEF-joukkoon.

Suomi on ilmaissut kiinnostuksena liittyä Ranskan ideoimiin EU:n interventiojoukkoihin. Asia nousi esille Ranskan presidentin Emmanuel Macronin elokuisella vierailulla. Suomi ei ole kuitenkaan toistaiseksi allekirjoittanut liittymisen vahvistavaa aiejulistusta.

– Suomen osallistumisesta operaatioihin tai vastaaviin toimiin linjataan ja päätetään erikseen kansallisen tilanteenarvioinnin pohjalta ja lainsäädännön mukaisesti. Eri foorumeilla tapahtuvan puolustusyhteistyön tiivistämisen rinnalla on luonnollisesti jatkettava kansallisen puolustuksen ylläpitämistä ja kehittämistä. Nyt tehtävä puolustusyhteistyö ei korvaa kansallisia sotilaallisia suorituskykyjä, Lindberg korosti.