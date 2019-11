Puolustusvoimien hyppypanoshanke on viivästynyt – Keksijä ei toimittanut ajoissa tietoja räjähdeturvallisuudesta

Helsinkiläisen Leijona Instituutti Oy:n kehittämän räjähteen on arvioitu osittain korvaavaan Suomen rajoilta Ottawan sopimuksen myötä hävitettyjä jalkaväkimiinoja.

Tuosta saa sen käsityksen, jotta niitä miinoja olsi meidän rajoilla? Kyllä ne miinat mitä on ovat varastossa.

Hyppymiina on kooltaan suuri miina ja sen toimintaperiaate vaatii sen ponnahtamista riittävän korkealle, että kuulat leviävät riittävän laajalle tuottaakseen henkilöstö tappioita. Verrattaessa vanhaan Saksalaiseen hyppymiinaan, jonka toimintaperiaatteen tunnen, jää vaikutelmaksi huonompi kohdevaikutus räjähtäneen miinan lähellä.

Tuollaisen miinan on oltava helppo ja käyttäjäturvallinen asentaa, Miinan painon tulee pysyä niissä rajoissa, että useamman miinan kuljettaminen on mahdollista taisetelijaparin voimin. Miinan laukaisun tulee toimia kaikissa sääolosuhteissa. Miina laukaistaan sotilaan valvonnassa. Miinoitus on voitava purkaa turvallisesti, miinan räjäyttäminen ei saa olla ainoa tapa purkaa miinoite.

Teimme hölmön päätöksen liittyessämme Ottavan sopimukseen. Hyvin toimiva jalkaväkimiina on halpa ase ja sitä on vaikea korvata yhtä hyvällä miina-aseella.