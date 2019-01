Puolustusvoimat tyrmää hävittäjämäärän karsimisen: "47 koneen määrä ei riitä Suomen laajassa ilmatilassa"

Mutta kun F-35, mikä on se kone jonka perään Nato-kiimaiset kenraalit kuolaavat, vaatii niin paljon ylläpitohuoltoa että niitä on ostettava 200 kpl:tta jotta niitä aina olisi käytettävissä se ainakin 48 konetta.

On esitetty väite että F-35:en tarvitsee 22 tuntia ylläpitohuoltoa jokaista lennettyä tuntia kohden. Liekkö totta? Ja jos on totta, niin onnistuuko ne huollot niissä olosuhteissa joita jonnekkin maantien varteen perustetuilla tukikohdilla on tarjota?