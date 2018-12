Puolustusministeriön ohjelmajohtaja puolustaa 64 hävittäjän hankkimista – turvallisuustilanne on haasteellisempi kuin vuonna 1992

64 F-35 on minimi,sillä tuo konehan valitaan ilman muuta,kun kriteerinä on mm.huolto,ja se on 30-vuoden kuluttua huipputekniikkaa,muut tarjouskoneet ovat jo vanhentuneet aikapäiviä toiminnaltaan ja varaosiltaan.

Köyhän ei kannata ostaa muuta kuin parasta.Lisäksi on hankittava lisää ohjuspuolustusta ja risteilyohjuksia niiden suuren pelotevaikutuksen vuoksi.

Mutta kuitenkin tärkeintä on olla liittymättä Natoon,ja jättää naapurin ärsyttäminen vähemmälle,muuten Suomi tulee olemaan joskus yhtä sotatannerta,ja on aivan sama onko meillä 20,64,130,vai 400 konetta.