Omituista puuhaa Suomen valtiolta. Itse olen oppinut lapsesta asti luottamaan aterian lautasmalliin, sen toimivuutta ei ole mikään horjuttanut neuvola-aikojen jälkeen. Tätä mallia seurataan kuin jumalan sanaa kouluissa, vanhainkodeissa kuin sairaaloissakin, jossa luulisi olevan asiantuntijoita ravitsemuksen suhteen. Taisi aikanaan Arvo Ylppö, arkkiatri itse voimakkaasti puolustaa lautasmallia myös.

Ja onhan se lautanen kasvispainotteinen ja hyvä niin, mutta sekä lihat että rasvat on ihmiselle aivan yhtä tärkeitä kuin ne kasvitkin.

Joten kiinnostais vaan tietää että mistä tällanen korkeampi tieto on tipahtanut Puolustusvoimille ja miksi on tehty päätös joka ei pelkästään vaikuta terveyteen vaan myös joukkojen moraaliin?

Jos itse arvaan, niin kyseessä on tietenkin raha, varsinkin sen säästäminen ja kanavoiminen pois varusmiehiltä.

Kunnioitan toki kaikkia jotka maailmaa pelastavat, sekä varusmiehiä että kasvissyöjiä, mutta nyt vaikuttaa siltä että tämä päätös ei ole kenenkään edun mukainen.