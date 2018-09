Puolustusministeri Niinistö ei halua kaksoiskansalaisia armeijan virkoihin - vain erivapaudella

Kiistely kaksoiskansalaisten tasavertaisesta kohtelusta armeijan virkoja täytettäessä ei ole muuttanut puolustusministeri Jussi Niinistön mielipidettä: sotilasvirat ovat ensisijaisesti Suomen kansalaisia varten.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on sitä mieltä, että sotilasvirat ovat ensisijaisesti Suomen kansalaisia varten.

Hän otti asian esiin 226. maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan maanantaina Helsingissä.

Hallitus on antamassa kaksi lakiesitystä, jossa sotilasvirkoihin kelpoisuusehtona olevaan kansalaisuuskysymykseen puututaan. Toinen koskee kelpoisuutta Puolustusvoimien sotilasvirkoihin ja toinen pääsyä upseerinvirkoja koskeviin opintoihin. Puolustusministeriö on esittänyt, että lähtökohtaisesti molempiin on oltava Suomen kansalainen. Vain erivapaudella tehtäviin voitaisiin nimittää henkilö, jolla on muun valtion kansalaisuus.

– Perusratkaisu on lausuntokierroksen jälkeen pysynyt ennallaan. Tarkoitus on esitellä muutos eduskunnalle mahdollisimman pian ja saada se voimaan ensi vuoden alusta, sanoi Niinistö.

Puolustusministeriö suunnittelee, että armeijan kiinteistöt siirrettäisiin Senaatti Kiinteistöiltä uuteen perustettavaan yhtiöön. KUVA: Esa Ylijaasko

Ministeriö valmistelee myös puolustushallinnon kiinteistöjen siirtämistä uuteen perustettavaan yhtiöön. Syynä ovat valtavasti nousseet kiinteistökustannukset. Armeijan kiinteistöt ovat Senaatti Kiinteistöjen ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen omistuksessa.

– Nykyisessä vuokrajärjestelmässä rakennusten elinkaarikustannukset nousevat kohtuuttoman korkeiksi suhteessa niiden rakentamiseen ja kunnossapitoon vaadittaviin investointeihin. Vuokrajärjestelmä ei ole pystynyt myöskään tarjoamaan asiakkaalle sellaista joustavuutta, jota on tavoiteltu, sanoi Niinistö.