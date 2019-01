Puolassa sairaita nautoja teurastaneen laitoksen toiminta lopetettu – Ruokavirasto vaatii yrityksiltä selvityksiä, onko Suomeen tuotu Puolasta nautojen lihaa

Ulkomailta tuotujen lihatuotteiden laadunvalvonta perustuu yritysten omaan laadunvalvontaan.

Sairaita nautoja teurastaneen puolalaisen laitoksen toiminta on lopetettu, kertoo Suomessa toimiva Ruokavirasto.

– Puolan elintarvikeviranomainen on antanut asiasta tiedotteen omilla nettisivuillaan ja kertonut ryhtyvänsä toimii asiassa. Myös EU:n komission ollut Puolan viranomaisten kanssa tekemisissä, Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen kertoo Lännen Medialle.

Sairaita nautoja teurastanut teurastamo sijaitsee Puolassa Ostrów Mazowieckan alueella.

Teurastamon toiminta on todettu rikolliseksi ja laittomaan toimintaan syyllistyneet henkilöt ovat poliisin tutkinnassa. Teurastamosta löytyneet sairaat eläimet on lopetettu asianmukaisesti.

– Tiedämme, että Puolan poliisi on ottanut kiinni siellä työskennelleet henkilöt. Lisäksi Puolan viranomaiset tutkivat kaikki maan teurastamot yhdessä poliisin kanssa, Räsänen lisää.

Lainvastaisesti tuotettu liha vedetään pois markkinoilta

Euroopan komissio on edellyttänyt Puolaa jäljittämään kaiken lasinsäädännön vastaisesti tuotetun lihan ja poistamaan sen markkinoilta.

Ruokaviraston johtaja kertoo, että Suomessa selvitetään parhaillaan, onko tänne tuotu naudanlihaa Ostrów Mazowieckan alueelta Puolasta.

– Yritykset selvittävät tätä tilannetta parhaillaan ja toistaiseksi emme ole saaneet sellaista tietoa, että Suomeen olisi tuotu naudan lihaa kyseiseltä alueelta. Yritykset käyvät parhaillaan omia tuontitietojaan läpi, Räsänen sanoo.

Yrityksen vastaavat itse tuotteiden turvallisuudesta

Suomessa ulkomailta tuodun lihan laadunvalvonta kuuluu pääsääntöisesti niille yrityksille, jotka lihaa ulkomailta ostavat.

Räsäsen mukaan laadunvalvonta perustuu muun muassa pitkiin asiakassuhteisiin ja luottamukseen.

– Ostajayrityksillä on erilaisia tapoja, miten he toimivat lihan toimittajien kanssa. Moni ostaja luottaa pitkäaikaisiin tavarantoimittajiin ja osa käy paikan päällä auditoimassa sitä, miten prosessit pitää hoitaa. Laadunvalvonta on siis pääasiassa ostajan vastuulla, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan viranomaiset valvovat Suomeen tuotujen elintarvikkeiden turvallisuutta riskiperusteisesti.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla, miten Superwizjer-ohjelmassa julkaistuilla videoilla näkyi, kuinka sairaan näköisiä nautoja viedään teurastettavaksi. Puola on yksi Euroopan suurimmista lihanviejämaista.