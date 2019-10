Punavuoren kaksoismurhan uhrien kaveri kertoo HS:lle tietävänsä, ketkä ovat syyllisiä – KRP: Kaikki varteenotettavat uudet tiedot käydään läpi

Autosta vuonna 1992 kuolleena löytyneiden miesten tapaus on yhä selvittämättä.

Punavuoren kaksoismurhan uhrien kaveri kertoo Helsingin Sanomille tietävänsä, ketkä ovat syyllisiä tekoihin.

Punavuoresta löytyi helmikuussa 1992 autosta kaksi ruumista. Ne kuuluivat kahdelle nuorelle alamaailman pikkutekijälle, Kari Tahvanaiselle ja Veli Gröhnille. Heitä oli ammuttu teloitustyyliin. Keskusrikospoliisi tutki tapausta murhina – ja tutkii yhä, koska rikos on edelleen selvittämättä. Teosta syytettiin alun perin erästä aiemmin aliupseerina työskennellyttä miestä, mutta oikeus hylkäsi syytteet näytön heikkouden vuoksi. Sittemmin syytteistä vapautettu mies on kuollut.

Poliisi pitää kuitenkin aliupseerina työskennellyttä miestä yhä ainakin yhtenä tekijöistä.

Uhrien kavereihin kuulunut rikollinen kertoo nyt Helsingin Sanomille tietävänsä tekijät, muttei halua paljastaa heidän henkilöllisyyttään. Kaveri esiintyy jutussa nimettömänä turvallisuussyistä.

Punavuoren murhajutun esitutkintapöytäkirjan perusteella kyseinen mies on viimeinen tiedetty henkilö, joka näki kaksikon ennen kuolemaa, HS kertoo.

"Kaukona" jutussa esittäytyvä mies sanoo, että Tahvanaisen ja Gröhnin lähipiiri tiesi jo etukäteen tapahtumista ja sai niistä tietoa myös heti heidän kuolemansa jälkeen.

– Tää meidän lähiympäristö siinä. Sanotaan, että sinä yönä tiesi kaikki, ketkä pitikin, että näin on tapahtunut, "Kauko" sanoo HS:lle.

KRP: Pyrimme saamaan kontaktin suoraan kertojaan

Tutkintaa johtanut Tero Haapala keskusrikospoliisista (KRP) kertoo STT:lle, että poliisi tarkastaa yhä kaikki kaksoismurhaan liittyvät tiedot, tulevat ne sitten median kautta tai suoraan poliisille. Vihjeitä on viime aikoina tullut hyvin harvakseltaan.

– Murha ei vanhene koskaan, ja se tarkoittaa, että kaikki varteenotettavat uudet tiedot käydään läpi, Haapala sanoo.

Haapala ei ollut vielä lukenut HS:n juttua, kun STT otti häneen yhteyttä. Haapala ei kertonut, aikooko poliisi olla yhteydessä Helsingin Sanomiin, vai miten jutun tietoja aiotaan tarkastaa.

– Emme yleensäkään kerro omia toimintatapojamme. Toki jos joku kertoo jotain, pyritään saamaan kontakti suoraan siihen kertojaan, Haapala sanoo STT:lle.

HS:n jutussa mainitaan erikseen, ettei "Kaukolle" ole annettu lähdesuojaa. Se tarkoittaa, että lehti ei ole luvannut miehelle, että tämän henkilöllisyys salataan poliisilta.

Helsingin Sanomat toteaa, että "Kaukoon" on syytä suhtautua kriittisesti, mutta moni hänen kertomistaan asioista vaikuttaa uskottavalta. Osa miehen kertomista tiedoista on myös yhteneviä muiden lähteiden kertoman kanssa, ja mies on kertonut myös itselleen epäedullisista asioista.