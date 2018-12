Pukinkonttiin sullotaan tänä jouluna limaa ja L.O.L.-palloja – osa lasten hittilahjoista on loppunut jo liikkeistä

Joulun hittileluja ovat L.O.L.-pallot ja limatehtaat.

Joulu on lelukaupoissa kiireistä aikaa ja lapsille valikoituvat pukinkonttiin usein erilaiset hittilelut.

Tänä vuonna toivelistalla on ollut ainakin neljä erilaista hittituotetta, jotka ovat lelukaupoista lähes loppuneet. Oulun lelukaupoista kerrotaan, että tiettyjen lelujen suosio johtuu muun muassa siitä, että ne pitävät lahjan saajan jännityksessä vielä paketin avaamisen jälkeen.

– L.O.L.-nuket ja L.O.L.-pallot ovat olleet tänä jouluna tosi suosittuja. Sellaiset lelut, joissa on jonkinlainen yllätys ovat selkeä trendi tänä jouluna, kertoo BR-lelujen myymäläpäällikkö Leena Väisänen.

L.O.L.-pallojen ideana on löytää oma nukke pallon sisältä. Jotta nukella pääsee leikkimään, pitää ratkaista pallossa olevat seitsemän kerrosta, joissa on mysteerejä ja arvoituksia.

– L.O.L-valikoiman kaikki tuotteet ovat olleet suuressa suosiossa. Mainosten lisäksi lapset seuraavat, millä leluilla kaverit leikkivät. Jos yhdellä luokkakaverilla on L.O.L.-nukke, niin kohta se saattaa olla koko luokalla, Väisänen kertoo.

L.O.L.-tuotteet ovat useista myymälöistä loppuneet. BR-leluilla odotetaankin täydennystilausta vielä viime hetkellä ennen joulua.

– Lelukauppiaana tietenkin toivoisin, että saataisiin vielä täydennystä, jotta mahdollisimman monen lahjatoive täyttyy, Väisänen sanoo.

L.O.L.-tuotteista suosituin on ollut eräänlainen kapseli, jonka parissa lapsella riittää puuhasteltavaa. Kapselista täytyy ratkaista muun muassa erilaisia koodeja ja piiloviestejä erikoissuurennuslasin avulla.

Väisäsen mukaan ykkössuosikiksi on kuitenkin noussut Scruff-A-Luv, joka on BR-leluista loppuunmyyty.

– Se on löytökoira, joka on aluksi vähän sotkuinen ja takkuinen. Ajatuksena on pelastaa tämä koira, josta saa pesun ja harjauksen jälkeen itselleen lemmikin, Väisänen kertoo.

Eräänlaiset radio-ohjattavat lelut ovat edelleen enimmäkseen poikien suosiossa. BR-lelujen ykköshittinä on tänä jouluna ollut Air Hogs Supernova, joka on liikeohjattava nelikopteri.

Joustavasta muovista tehty suojahäkki ympäröi kopteria, jossa on neljä vaakasuoraan pyörivää roottoria. Ohjaus tapahtuu liikuttamalla käsiä eri tavoin sen infrapuna-anturien läheisyydessä. Kopterille voi tehdä yksinkertaisia tai monimutkaisempia komentoyhdistelmiä ja sitä voi ladata normaalilla USB-laturilla.

– Sille voi opettaa 30 erilaista temppua, Väisänen kertoo.

Joulun klassikoina ovat Väisäsen mukaan säilyneet Nerf-pyssyt ja niiden oheistuotteet. Lisäksi legoja menee kaupaksi joka joulu.

– Nyt ovat etenkin Harry Potter -aiheiset legot olleet todella suosittuja, Väisänen kertoo.

Lahjatoiveiden kärkipaikoilla on myös Luvabella-nukke. Luvabella on interaktiivinen vauvanukke, jolla on 500 erilaista vastausta eri ärsykkeisiin. Interaktiivisuus tarkoittaa, että nukke on vuorovaikutuksessa ja oppii uusia asioita, kun sen kanssa leikkii.

– Sitä voi syöttää ja juottaa. Välillä se voi olla harmissaan tai väsynyt. Luvabella on hyvin todellisen oloinen nukke, Väisänen kertoo.

Toys ’R’ Us -lelukaupassa kovassa suosiossa ovat olleet Luvabella-nukke ja erilaiset slimet eli limat. Liman teko-ohjeita on löytynyt netistä jo useamman vuoden ajan, mistä johtuen pienet kotikemistit ovat hurahtaneet venyvään ja tahmeaan harrastukseen.

– Kaikennäköisiä limoja ja limatehtaita on mennyt paljon. Suosion syynä on varmaan, että pääsee itse tekemään. Näkee miten limat syntyvät ja mistä aineista, kertoo Toys ’R’ Usin apulaismyymäläpäällikkö Eveliina Aalto.

Youtuben kautta suosituksi tullut lima on tehnyt kauppansa jouluna. KUVA: Jarmo Kontiainen

Limavillitys sai alkunsa YouTubesta

Viime vuosina suuren suosion saavuttanut lasten limavillitys sai alkunsa Youtubesta. Nyt yksi suosituimpia joulun hittileluja ovat olleet erilaiset limat ja limatehtaat, joilla lapset voivat itse valmistaa limaa. Myös L.O.L.-nukkeja ja -palloja esitellään Youtubessa.

– Aivan varmasti on osasyynä tähän tiettyjen joulutoiveiden suosioon. Perinteisen median rinnalle on tullut vahvasti tämä digitaalinen maailma. Pienillä lapsilla juuri Youtube, ja tietyt tubettajat, ovat varmasti merkittäviä syitä sille, mistä lapsi on kiinnostunut, kertoo Helsingin yliopiston kasvatustieteiden professori Kristiina Kumpulainen.

Mediasta tuleva tekeminen siirtyy lapsille luontevasti, jos he seuraavat esimerkiksi Youtubessa henkilöä, jota he ihailevat, ja jolta he ottavat esimerkkiä.

– Tämän takia tubettajien tulisi olla esimerkillisiä. Yhä nuoremmille olisi hyvä opettaa analysointikykyä esimerkiksi mainontaan liittyen, Kumpulainen sanoo.