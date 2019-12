Puhemies Vanhanen pyytää toimitusministeristöä viemään loppuun kunnialla ensi Suomen vuoden budjetin ja EU-puheenjohtajuuskauden

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) toivoo eduskunnalta malttia ja tukea toimitusministeristölle loppuvuoden tärkeissä tehtävissä.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) nosti esiin kaksi tärkeää keskeneräistä asiaa, joissa poliittisen päätöksenteon pitäisi kestää myös hallituksen kaatuessa.

– Budjetin viimeistely on parhaillaan käynnissä. Esitän toiveeni, että vanha hallitusrintama veisi eteenpäin ensi vuoden talousarviota, Vanhanen kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa pääministeri Antti Rinteen (sd.) erottua.

– EU:n ministerineuvostossa on tärkeitä kokouksia. EU:n budjetin valmistelu on kesken. Niissä olisi omaksuttava kanta, että toimitusministeristön ministerit saavat eduskunnalta mandaatin, jonka he voivat tarvittaessa hyväksyttää valiokunnissa, Vanhanen sanoi.

– Toivon, että EU:n puheenjohtajakausi viedään säntillisesti päätökseen.

Suomen puheenjohtajakausi jatkuu vielä vuoden loppuun. Ohjelmassa on muun muassa valtiovarainministerien kokoontuminen EU-budjetin vuoksi.

Suurimman puolueen edustaja aloittaa tunnustelut

Seuraavaksi suurimman eduskuntapuolueen edustaja aloittaa hallitustunnustelut. Tunnustelijaa ei ole vielä valittu.

SDP:n puoluevaltuusto kokoontuu Iltalehden tietojen mukaan valitsemaan uuden pääministeriehdokkaan torstaina 12. joulukuuta. Tällä hetkellä kiinnostuksensa pääministerin tehtävään ovat ilmoittaneet sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Rinne jatkaa toistaiseksi sdp:n puheenjohtajana.

Hallituspuolueiden tavoitteena tällä hetkellä on jatkaa nykyisellä hallituspohjalla ja hallitusohjelmalla.

Puhemies Vanhanen kuitenkin muistutti, että myös hallituksen kokoamisessa edetään virallisen kaavan mukaan, eikä aikataulua voi etukäteen vahvistaa.