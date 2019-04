Puhemies Risikko sote-kokonaisuudesta: Tiedonkulku ei ole sujunut niin kuin olisi pitänyt

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg kiistää jyrkästi, että virkamiehet olisivat tarkoituksellisesti jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

Eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok.) mukaan eduskunnalla on oltava aina riittävät tiedot päätöksentekoonsa.

– Ministeriöllä on velvollisuus antaa ne tiedot, ja myöskin aktiivisesti aina tarjota tietoja, vaikka valiokunta ei edes osaisi niitä kysyä, hän sanoo Lännen Medialle.

Perjantain Helsingin Sanomat (12.4.) uutisoi, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat jättäneet kertomatta eduskunnalle olennaisia sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä tietoja.

Risikko ei ota kantaa tähän yksittäiseen tapaukseen, mutta toteaa yleisesti, että eduskunnan valiokunnilla on ehdoton tiedonsaantioikeus.

– Vastuuministeri aina loppupeleissä vastaa siitä, että ne tiedot ovat olleet riittäviä.

Maaliskuussa kaatunut sote-uudistus jätti puhemiehen mukaan kokonaisuutena kerta kaikkiaan paljon opittavaa prosessien eteenpäinviennistä.

– Tässä eivät ole olleet prosessit lainkaan kunnossa. Tiedonkulku eduskunnan ja ministeriöiden välillä ei aina sujunut siten kuten pitäisi, ja paljon on tapahtunut sellaista, mitä ei olisi pitänyt, hän toteaa.

– Tähän on liittynyt myös paljon poliittisia intohimoja. On oltu lähellä vaaleja, mutta on ollut myös prosessiongelmia, hän tiivistää.

Väärä kuva tapahtuneesta

Valtiovarainministeriö kertoo perjantaina lähettämän tiedotteen mukaan Helsingin Sanomien uutinen valtiovarainministeriön virkamiesten sähköposteista antaa väärän kuvan tapahtuneesta.

Virkamiehet kirjoittivat viestit 28. helmikuuta, jolloin maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituskokonaisuuden yksityiskohdat eivät olleet tiedossa. Virkamiehet kertoivat täsmälliset tiedot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 6. maaliskuuta.

Tiedotteen mukaan sote-valiokunta sai oikeat tiedot asiasta.

– Eduskunta pyysi meiltä tietoja erittäin tiukalla aikataululla tilanteessa, jossa täsmällisiä tietoja ei vielä ollut. Annoimme eduskunnalle täsmälliset tiedot heti, kun ne olivat saatavilla, valtiosihteeri kansliapäällikkö Martti Hetemäki sanoo.

Pöysti tutkii tapausta

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ryhtyy tutkimaan, ovatko virkamiehet salanneet sote-uudistukseen liittyvää tietoa eduskunnalta. Asiasta uutisoi Yle.

Pöysti oli todennut, että valtioneuvoston virkamiesten tehtävänä on huolehtia virkavalmistelusta ja eduskunnan päätöksenteon kannalta tarpeellisten selvitysten tekemisestä ja kokoamisesta oikeiden tietojen esittämiseksi eduskunnalle.

Oikeuskanslerille tehtiin aamupäivän aikana ainakin kaksi kantelua, mutta Ylen mukaan tämäntyyppiset asiat oikeuskansleri ottaa tutkittavaksi myös oma-aloitteisesti.

Olennaisia tietoja jäi kertomatta

Helsingin Sanomat kertoi aamulla , että valtiovarainministeriön virkamiehet jättivät kertomatta eduskunnalle olennaisia tietoja maakunta- ja sote-uudistuksesta. Kertomatta jääneet tiedot olisivat voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa.

Lehden näkemien sähköpostiviestien mukaan valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa oli kyse sadoista miljoonista euroista.

Eduskunnan virkamiehet ovat tulkinneet viestejä niin, että valtiovarainministeriön virkamiehet ovat ajaneet hallituksen poliittista uudistusta jättämällä kertomatta tärkeitä yksityiskohtia.

Perustuslain mukaan eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot.

Pimitetyssä tiedossa on kyse maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotoutuskorvausten rahoittamisesta eli 210 000 eurosta.

Nerg ei puuttunut ongelmaan

Valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg ei puuttunut havaittuun ongelmaan, vaikka hän näki sähköpostiviestit. Nerg oli valtiovarainministeriössä keskeisessä asemassa maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa.

HS:n mukaan Nerg kiistää jyrkästi, että virkamiehet olisivat tarkoituksellisesti jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

– Tämä tieto ei ollut millään tavalla relevantti, koska sosiaali- ja terveysvaliokunta ei meiltä siitä kysynyt. Meiltä kysyttiin kasvupalvelulainsäädännöstä. Myöhemmin, kun tätä nimenomaista asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suullisesti kysyttiin, se myös kerrottiin, Nerg sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Lännen Media ei ole tavoittanut Nergiä.