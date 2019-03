Puheenvuoro: Tunnista uusi nationalismi – poliittisen populismin agitaattoreiden tarvitsee vain etsiä syyllisiä tyytymättömien ongelmiin

Kun ennen kansallisuusaatteet yhdistivät kansakuntia vapauden tavoittelussa, nykyään nationalismista on lämmitetty voima, joka päinvastoin hajottaa kansakuntia.

Vesa Jaakola

Pitkään jatkuneen globalisaation ja yhdentämisen maailmassa luultiin, että nationalismi, kansallisuusaate, on kuihtunut voima. Ajateltiin, että sehän on jo tehnyt tehtävänsä, kun sen vaikutuksesta koko ihmiskunta on järjestäytynyt valtioiksi, enimmäkseen kansallisvaltioiksi.