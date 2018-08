Sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava. Sen pitää samaan aikaan sekä taata riittävä perusturva että kannustaa toimeliaisuuteen, kirjoittavat Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

Elli Aaltonen

Yksittäisten tukien muuttaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan etuuksien ja palvelujen yhteisvaikutuksen parantamista. Maksamme nykyisin vuosittain lähes 15 miljardia euroa erilaisia sosiaaliturvaetuuksia. Sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu 23 miljardia. Tarjoamme turvaa työttömyyden, sairauden, vanhemmuuden ja vanhuuden aikana. Tuemme asumista ja opintoja. Tarjoamme kattavia sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluja.

Valuuko sosiaaliturvaan sijoitetuista rahoista osa hukkaan? Kuluuko rahaa liikaa hallintoon ja järjestelmiin? Kyllä. Sosiaaliturvaa pidetään monimutkaisena ja osittain myös väärin kohdentuvana.

Tulevaisuuden sosiaaliturvan tulee olla nykyistä helpommin ymmärrettävä sekä työhön, oppimiseen ja muuhun toimeliaisuuteen kannustava. Miten tähän päästään?

Päivi Sillanaukee

Meidän on luotava ihmisten erilaiset tarpeet huomioivia, saumattomia palvelu- ja etuuskokonaisuuksia. Ihmisten elämäntilanteet, työelämä ja perherakenteet ovat aiempaa moninaisimpia ja saattavat muuttua nopeasti. Tukien tulee joustaa eri elämäntilanteissa sekä samalla kannustaa ja antaa turvaa.

Eri toimijoiden on pelattava paremmin yhteen tuen tarvitsijan näkökulmasta. Tieto pitää saada parempaan yhteiskäyttöön ja palvelutarve pitää ennakoida. Turvan riittävyys on arvioitava kokonaisuutena verotuksen kanssa, ei yksittäisen etuuden näkökulmasta.

Digitaaliset palvelut kehittyvät nopeasti, mutta kaikki eivät pysty digi-palveluja hyödyntämään. Syrjäytymisvaarassa on osa työn, koulutuksen ja ammatin oppimisen ulkopuolelle jääneistä nuorista ja aikuisista sekä pienillä tuloilla elävistä yksinhuoltajaperheistä ja minimieläkettä saavista iäkkäistä ihmisistä.

Kun digitalisaatio vapauttaa jatkossa rutiininomaisten etuus- ja palvelutapahtumien tekemisestä, se antaa samalla asiantuntijoille aikaa monimutkaisten asiakastilanteiden hoitamiseen ja henkilökohtaiseen tukeen.

Sosiaaliturvauudistuksen pohjatyötä on jo tehty. Saamme arvokasta tietoa perustulokokeilusta ja osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta. Perustulokokeilu tuottaa tietoa työllisyysvaikutuksista. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu puolestaan näyttää, miten palveluilla voidaan tukea tietä kohti työelämää.

Työttömyysturvan aktiivimalli antaa kokemusta työllisyyttä kohentavien toimenpiteiden velvoittavuudesta. Perusturvan ja toimeliaisuuden hankkeessa (TOIMI) on käyty laajaa keskustelua uudistustyön tavoitteista ja malleista.

Uskomme, että paras lopputulos sosiaaliturvan uudistuksessa saavutetaan yhdistämällä perusturvaa, lisäämällä järjestelmän kannustavuutta ja oman elämän hallintaa sekä lisäämällä yhteistyötä palvelujen ja etuuksien toimeenpanossa niiden ihmisten kohdalla, jotka tarvitsevat paljon molempia.

Onko ensisijaisten etuuksien euromäärää perusturvan yhdistämisen yhteydessä nostettava? On vaikea nähdä sosiaaliturvan uudistamisen onnistuvan, jollei perusturvan tasoa nosteta ja samalla lisätä osallisuutta ja vastikkeellisuutta. Asumisen tukijärjestelmä on uusittava ennen sen yhdistämistä perusturvaan.

Viimesijainen turva eli toimeentulotuki on pidettävä erillisenä ja nykyistä enemmän harkinnanvaraisena. Sitä tulee uudistaa niin, ettei se toimi kaavamaisesti ensisijaisten etuuksien paikkaajana, vaan tukena yksilöllisissä ja vaikeissa elämäntilanteissa sekä tarvittaessa yhdessä sosiaali-, terveys- ja työvoimapalvelujen kanssa.

Hyvinvoinnin edistäminen sosiaaliturvaa uudistamalla on investointi tulevaisuuteen. Se lisää hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä, vähentää pitkäaikaisen turvan tarvetta ja eriarvoisuutta sekä lisää palvelujen ja etuuksien yhteisvaikutusta.

Uudistus pitää toteuttaa kahdella linjalla: yhtäältä hallintoa ja kannustinloukkuja on vähennettävä digitalisaation avulla ja etuuksia yhdistämällä, toisaalta on annettava henkilökohtaista palvelua heille, jotka tarvitsevat paljon palveluja ja etuuksia. Sosiaaliturvajärjestelmämme on niin merkittävä osa yhteiskuntaa ja jokaisen elämää, että asiasta on syytä keskustella laajasti.

Hyvinvoinnin edistäminen sosiaaliturvaa uudistamalla on investointi tulevaisuuteen. Sosiaaliturvan tulee olla työhön, oppimiseen ja toimeliaisuuteen kannustava.