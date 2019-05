Puheenvuoro: Mihin katosi ulkopoliittinen keskustelu? Vallitseva tilanne tyydyttää monia eikä omaan napaan katsovia kiinnosta – vaikka maailma myllertyy

Oikeita asioita kolumnissa kirjoitetaan. Joku sanoi "maantieelle me emme voi mitään, emme me, ettekä te. Aina olemme naapureita, J Stalin. Meidän kansanviisaus sanoo, ystävien tulee olle vierellä ja vihamiehet kaukana. Kun ole seurannut viime aikojen poliitikkojen kananottoja ja sotilaspoliittista toimintaa niin havaintoni on, ystävät ovat atlantin takana ja vihamiehet itänaapurissa. Matti Posio viittaa kirjoituksessaan J K Pasikiven lausumaan, sanoi se Paasikivi näinkin, "meidän tulee hoitaa asiat siten, ettemme joudu sotaan N-liittoa vastaan. Jos sotaan kumminkin joudutaan niin sitten N-liiton liittolaisena. Vaikka N-liitto häviäisikin sen sodan niin meitä rauhan tullen kohdellaan paremmin, kuin jos N-liitto jyräise meidät sodan aikana." Tämä on poliitikoilta unohtunut ja myös puolustusministeriöltä.