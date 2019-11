Puheenvuoro: Entä jos ensin tulisikin työntekijä ja sitten asiakas – VTT:n johtaja ehdottaa yksilöllistä työn suunnittelua ratkaisuksi uupumiseen

EK:n viesti työntekijöille on jatkuvasti se, että vähempi maksetaan ja enempi vaaditaan. Ei suomalainen työnantaja arvosta työntekijöitänsä ja se näkyy kaikessa. Turha on sitten itkiä, jos osaajia ei enää saa alalle kuin alalle. Miksi kouluttautua jollekin alalle, jos kiitosta ei anneta ja tuhkatkin viedään pesästä. Nytkin tuli sopimus, missä työnantaja voi määrätä ihmisen ylitöihin. Missä tulee EK:n ahneudelle raja vastaan? Ei ihme, ettei työelämään haluta mukaan, kun se on pelkkää kyykytystä.